Под Ростовом пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями

Соревнования под названием «Феникс» пройдут 8 и 9 ноября в Родиноново-Несветайском районе, на территории Болдыревского сельского поселения. Точное место проведения — эко-отель «Феникс» в хуторе Грекова балка. Вход для всех желающих бесплатный. Начало мероприятия запланировано на 10:00 утра.