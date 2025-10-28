Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями

Жителей и гостей Ростовской области приглашают посмотреть гонки на квадроциклах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями. Соревнования проводятся под эгидой Федерации мотоциклетного спорта России, сообщают организаторы.

Соревнования под названием «Феникс» пройдут 8 и 9 ноября в Родиноново-Несветайском районе, на территории Болдыревского сельского поселения. Точное место проведения — эко-отель «Феникс» в хуторе Грекова балка. Вход для всех желающих бесплатный. Начало мероприятия запланировано на 10:00 утра.

Организаторы обещают яркую атмосферу и зрелищные соревнования. После гонок пройдет торжественное награждение победителей. Помимо самих гонок в программу мероприятия входят выступления кавер-группы The Hobots и диджей-сеты. Ведущим соревнований станет Сергей Майорчик. Специальным гостем гонок будет многократный чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков.

Организаторы приглашают всех любителей экстрима и скоростных соревнований. Вход — бесплатный.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Мотофристайл на Театральной площади: московский гонщик сделал предложение руки и сердца ростовчанке.