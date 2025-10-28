Под Ростовом пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями

В Ростовской области пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями. Соревнования проводятся под эгидой Федерации мотоциклетного спорта России, сообщают организаторы.
Соревнования под названием «Феникс» пройдут 8 и 9 ноября в Родиноново-Несветайском районе, на территории Болдыревского сельского поселения. Точное место проведения — эко-отель «Феникс» в хуторе Грекова балка. Вход для всех желающих бесплатный. Начало мероприятия запланировано на 10:00 утра.
Организаторы обещают яркую атмосферу и зрелищные соревнования. После гонок пройдет торжественное награждение победителей. Помимо самих гонок в программу мероприятия входят выступления кавер-группы The Hobots и диджей-сеты. Ведущим соревнований станет Сергей Майорчик. Специальным гостем гонок будет многократный чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков.
Организаторы приглашают всех любителей экстрима и скоростных соревнований. Вход — бесплатный.
