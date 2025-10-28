Ричмонд
В Иркутской области в хлебобулочных изделиях нашли плесень

Всю опасную для еды продукцию изъяли из продажи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в хлебобулочных изделиях нашли плесень. С начала года сотрудники регионального Роспотребнадзора исследовали 682 пробы хлеба. Как рассказывает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ведомства, в 0,87% проб выявили наличие плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов.

— 1,6% проб не прошли проверку по физико-химическим показателям, характеризующим качество хлеба (влажность, состояние мякиша и кислотность), — уточняется в сообщении.

Однако в мучных изделиях не было токсичных элементов, пестицидов и других химических загрязнителей. Всю опасную для еды продукцию изъяли из продажи.

