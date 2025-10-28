Ричмонд
Дятлова рассказала, может ли блошиный рынок вернуться за башню Врангеля после открытия Каштанового парка

Повсюду появились камеры.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда не допустят воссоздания блошиного рынка в благоустроенном парке за башней Врангеля. Об этом «Клопс» заявила глава администрации Елена Дятлова.

«За этой территорией будет пристальное внимание, повышенный мониторинг за соблюдением правил благоустройства и охраны общественного порядка», — уточнила сити-менеджер.

На территории Каштанового парка есть камеры. Изображения передаются в структурные подразделения мэрии и МВД.

«Поэтому надзор за этой территорией будет вестись как нами, так и полицией, которая отвечает за безопасность. Мы видим это в прямом эфире», — отметила Дятлова.

Власти города не раз высказывались против того, чтобы за башней Врангеля шла незаконная торговля.

В горсовете ставили вопрос о возвращении торговцев на Баранова, но обсуждать эту тему в итоге не стали.