Дятлова рассказала, может ли блошиный рынок вернуться за башню Врангеля после открытия Каштанового парка

Власти Калининграда не допустят воссоздания блошиного рынка в благоустроенном парке за башней Врангеля. Об этом «Клопс» заявила глава администрации Елена Дятлова.
«За этой территорией будет пристальное внимание, повышенный мониторинг за соблюдением правил благоустройства и охраны общественного порядка», — уточнила сити-менеджер.
На территории Каштанового парка есть камеры. Изображения передаются в структурные подразделения мэрии и МВД.
«Поэтому надзор за этой территорией будет вестись как нами, так и полицией, которая отвечает за безопасность. Мы видим это в прямом эфире», — отметила Дятлова.
Власти города не раз высказывались против того, чтобы за башней Врангеля шла незаконная торговля.
В горсовете ставили вопрос о возвращении торговцев на Баранова, но обсуждать эту тему в итоге не стали.