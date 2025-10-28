Ричмонд
В Пензенской области открылся пятый центр женского здоровья

В нем пациентки могут проходить лечение и готовиться к родам.

Современный центр женского здоровья открылся на базе Белинской районной больницы Пензенской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Там появились комфортные зоны ожидания, колясочные и специально оборудованные комнаты для женщин с детьми. Центр оснастили новой мебелью и всей необходимой техникой. В частности, туда поступили аппараты УЗИ, электрокардиографы и очистители воздуха.

«В нашем обновленном центре женского здоровья пациентки в одном месте могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам и регулярно наблюдаться», — подчеркнул главный врач Белинской районной больницы Андрей Панин.

В сообщении напоминают, что до конца 2025 года в Пензенской области планируют создать еще три такие консультации. Они появятся в Кузнецкой детской центральной районной больнице, а также Никольской и Лунинской районных больницах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.