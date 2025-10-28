Ричмонд
В бурятском селе Турунтаево отремонтируют улицу Российскую

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года.

Улицу Российскую в селе Турунтаево Республики Бурятии отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Прибайкальского района.

Специалисты уже подготовили основание под будущие тротуары, на которых позже уложат покрытие, обустроили разъездные карманы и установили бортовые камни. Также по проекту мастера заасфальтируют проезжую часть, организуют безопасные пешеходные переходы, перенесут опоры воздушных линий электропередач и смонтируют уличное освещение.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2025 года. Отметим, что протяженность этой улицы составляет более километра. По ней можно добраться к детскому саду и Дому культуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.