28 октября в Таганроге объявили беспилотную опасность

Глава Таганрога Светлана Камбулова также сообщила, что в городе работают силы противовоздушной обороны. В экстренном обращении к жителям приморского города она настоятельно попросила таганрожцев немедленно покинуть открытые улицы и площади, укрыться в помещениях, не приближаться к окнам, сохранять спокойствие и следить за официальными объявлениями.