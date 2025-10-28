Ричмонд
28 октября в Таганроге объявили беспилотную опасность

Глава Таганрога сообщила утром 28 октября о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утром 28 октября в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Оповещение появилось в официальном приложении МЧС России в 09:45.

Глава Таганрога Светлана Камбулова также сообщила, что в городе работают силы противовоздушной обороны. В экстренном обращении к жителям приморского города она настоятельно попросила таганрожцев немедленно покинуть открытые улицы и площади, укрыться в помещениях, не приближаться к окнам, сохранять спокойствие и следить за официальными объявлениями.

А в 10:18 она сообщила об отбое режима беспилотной опасности.

