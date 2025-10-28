Специалист предупредила о вреде продуктов без сахара

Даже продукты для здорового питания с сахарозаменителями могут вызывать проблемы. Они способны резко повышать уровень инсулина, что может привести к набору веса. Как пояснила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская, их опасность заключается в скрытых калориях.
— В ПП-продуктах производители используют патоку, мальтодекстрин, изомальт или фруктозу. Эти вещества обрабатываются организмом так же, как и обычный сахар, — уточнила эксперт.
Фруктоза подвергается метаболизму только в печени, где она быстро преобразуется в жир. Патока содержит почти столько же калорий, сколько и сахар (около 320 ккал на 100 г). Попадая в организм, быстрые углеводы провоцируют ряд нежелательных процессов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в хлебобулочных изделиях нашли плесень.