Специалист предупредила о вреде продуктов без сахара

Фруктоза подвергается метаболизму только в печени, где она быстро преобразуется в жир. Патока содержит почти столько же калорий, сколько и сахар (около 320 ккал на 100 г). Попадая в организм, быстрые углеводы провоцируют ряд нежелательных процессов.