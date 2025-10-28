В Кургане для предпринимателей проведут день консультаций

«День знаний для предпринимателя», на котором можно получить консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, проведут 30 октября в Кургане. Событие организуют в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном департаменте экономического развития.
Участники смогут задать интересующие вопросы экспертам. В их числе — представители регионального управления Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, прокуратуры, Роскомнадзора и других организаций. Также слушателям расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Курганской области и нововведениях в законодательстве, а еще проведут консультации на тему бизнес-планирования.
Мероприятие состоится в 10:00 на площадке фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» по адресу: улица Бурова-Петрова, 112а. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.