Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане для предпринимателей проведут день консультаций

Слушателям расскажут о мерах поддержки бизнеса и нововведениях в законодательстве.

«День знаний для предпринимателя», на котором можно получить консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, проведут 30 октября в Кургане. Событие организуют в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном департаменте экономического развития.

Участники смогут задать интересующие вопросы экспертам. В их числе — представители регионального управления Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, прокуратуры, Роскомнадзора и других организаций. Также слушателям расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Курганской области и нововведениях в законодательстве, а еще проведут консультации на тему бизнес-планирования.

Мероприятие состоится в 10:00 на площадке фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» по адресу: улица Бурова-Петрова, 112а. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.