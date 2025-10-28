В Кургане для предпринимателей проведут день консультаций

Участники смогут задать интересующие вопросы экспертам. В их числе — представители регионального управления Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, прокуратуры, Роскомнадзора и других организаций. Также слушателям расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Курганской области и нововведениях в законодательстве, а еще проведут консультации на тему бизнес-планирования.