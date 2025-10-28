Информацию о дефиците вакцины от гриппа опровергли в воронежском минздраве

По данным ведомства, сейчас в отдельных медицинских учреждениях региона завершается использование первой партии вакцины против гриппа, закупленной на средства из федерального бюджета.
«Тем не менее, вакцинация продолжается за счёт иных источников финансирования: вакцины закуплены на средства областного и местных бюджетов, а также непосредственно работодателями, готовыми привить своих сотрудников», — добавили в минздраве.
Прививочная кампания должна завершиться до 1 декабря, поскольку традиционно пик заболеваемости гриппом приходится на январь-февраль. Все, кто подлежит иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря, будут вакцинированы в сроки.