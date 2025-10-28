Информацию о дефиците вакцины от гриппа опровергли в воронежском минздраве

Воронежцы пожаловались на нехватку вакцины против гриппа в некоторых поликлиниках. По их словам, для того, чтобы сделать прививку якобы необходимо ждать не меньше недели. Однако, как сообщили в региональном минздраве во вторник, 28 октября, дефицита нет.