Информацию о дефиците вакцины от гриппа опровергли в воронежском минздраве

Воронежцы пожаловались на нехватку вакцины против гриппа в некоторых поликлиниках. По их словам, для того, чтобы сделать прививку якобы необходимо ждать не меньше недели. Однако, как сообщили в региональном минздраве во вторник, 28 октября, дефицита нет.

По данным ведомства, сейчас в отдельных медицинских учреждениях региона завершается использование первой партии вакцины против гриппа, закупленной на средства из федерального бюджета.

«Тем не менее, вакцинация продолжается за счёт иных источников финансирования: вакцины закуплены на средства областного и местных бюджетов, а также непосредственно работодателями, готовыми привить своих сотрудников», — добавили в минздраве.

Прививочная кампания должна завершиться до 1 декабря, поскольку традиционно пик заболеваемости гриппом приходится на январь-февраль. Все, кто подлежит иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря, будут вакцинированы в сроки.