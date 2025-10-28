С этой субботы из Уфы в Дубай можно будет летать чаще

С 1 ноября уфимский аэропорт расширяет программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Авиакомпания Utair открывает новый регулярный рейс по маршруту Уфа-Дубай-Уфа, который будет выполняться по субботам на лайнерах Boeing 737−800.
Согласно расписанию, вылет из Уфы будет осуществляться в 09:50 по местному времени, а обратный рейс из Дубая — в 14:50. Время в пути составит пять часов.
Прямые рейсы из Уфы в Дубай также выполняет авиакомпания Fly Dubai. Таким образом, у пассажиров из Башкирии появится больше возможностей для путешествий в ОАЭ.
