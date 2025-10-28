Профессор Оганов: партнерство мирового научного сообщества с Китаем растет

«Я вижу, что партнерство с Китаем растет — те, кто раньше ориентировались на Запад и не представляли научных коллабораций с Китаем или Индией, сейчас совершенно нормально сотрудничают и дружат с учеными из этих стран. И понимают, насколько сами себя ограничивали. Особенно учитывая, что китайская наука сейчас занимает абсолютно передовые позиции. Еще пару лет назад вышло исследование, согласно которому в 37 из 44 самых “горячих” областей науки Китай существенно опережал и США, и Европу. Когда три года назад я с коллегами организовал первый российско-китайский научный симпозиум по химии и материаловедению, это было чем-то новым, а сейчас подобные симпозиумы по разным темам происходят чуть ли не еженедельно. И не то чтобы эти мероприятия скопировались с нашего — идея носилась в воздухе», — сказал он.