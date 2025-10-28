Профессор Оганов: партнерство мирового научного сообщества с Китаем растет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Научное партнерство с Китаем растет, тем более что китайская наука занимает передовые позиции в мире, сказал в интервью ТАСС профессор РАН, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов.
«Я вижу, что партнерство с Китаем растет — те, кто раньше ориентировались на Запад и не представляли научных коллабораций с Китаем или Индией, сейчас совершенно нормально сотрудничают и дружат с учеными из этих стран. И понимают, насколько сами себя ограничивали. Особенно учитывая, что китайская наука сейчас занимает абсолютно передовые позиции. Еще пару лет назад вышло исследование, согласно которому в 37 из 44 самых “горячих” областей науки Китай существенно опережал и США, и Европу. Когда три года назад я с коллегами организовал первый российско-китайский научный симпозиум по химии и материаловедению, это было чем-то новым, а сейчас подобные симпозиумы по разным темам происходят чуть ли не еженедельно. И не то чтобы эти мероприятия скопировались с нашего — идея носилась в воздухе», — сказал он.
По словам Оганова, «все понимают, что наука любой страны в изоляции просто умрет».
«Для любой страны жизненно важно, чтобы ее ученые общались с коллегами из других стран, обмен идеями и кадрами критически важен. У нас, наконец, полным ходом налажено научное партнерство с главной научной сверхдержавой — Китаем. Очень много талантливых ученых в Иране, где замечательный уровень образования и древняя культура, в которой поэт важнее царя. Несмотря на множество проблем, огромное будущее у Индии и Бразилии, в том числе в науке, и сейчас самое время выстраивать партнерства там. К слову, все упомянутые страны входят в БРИКС. Но важно не замыкаться только на Китае или БРИКС, а быть открытыми всему миру», — сказал он.