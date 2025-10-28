Определена программа Международного муниципального форума БРИКС 2025

В рамках форума будет сделан фокус на развитии бизнес-коммуникаций. Эксперты и предприниматели проанализируют, как культурные различия определяют успех международного сотрудничества, как управлять связанными с ними рисками и, главное, как обратить это многообразие в конкурентное преимущество при создании новых товаров и услуг. Кроме того, отдельный блок будет посвящен тому, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут помочь муниципалитетам прогнозировать экономическое и социальное развитие.