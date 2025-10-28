Ричмонд
Определена программа Международного муниципального форума БРИКС 2025

Международный муниципальный форум БРИКС 2025 представил финальную программу, сфокусированную на практических моделях устойчивого развития и укреплении международного сотрудничества.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Оргкомитет Международного муниципального форума БРИКС объявил о завершении формирования деловой программы мероприятия. Форум нацелен на укрепление взаимодействия между муниципалитетами стран объединения и сосредоточится на практических моделях устойчивого развития, цифровизации и уникальном направлении — парламентской дипломатии столиц.

Программа ММФ БРИКС 2025 года включает 15 направлений, охватывающих практически все ключевые аспекты развития территорий и общества. Среди обсуждаемых тем: экология и инновации, высокотехнологичное «чистое» производство, цифровизация и ИИ, здравоохранение и социальная сфера, девелопмент, градостроительство и инфраструктура, молодежная политика, образование, культура, туризм, спорт, безбарьерная среда. Также будут представлены направления межпарламентского сотрудничества, инвестиционная и муниципальная дипломатия, платформа взаимного развития: миссии и проекты.

В рамках форума будет сделан фокус на развитии бизнес-коммуникаций. Эксперты и предприниматели проанализируют, как культурные различия определяют успех международного сотрудничества, как управлять связанными с ними рисками и, главное, как обратить это многообразие в конкурентное преимущество при создании новых товаров и услуг. Кроме того, отдельный блок будет посвящен тому, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут помочь муниципалитетам прогнозировать экономическое и социальное развитие.

Учреждение Парламентского движения столиц

Состоится торжественная церемония подписания Совместного заявления об учреждении Парламентского движения столиц стран БРИКС. С инициативой развития международной парламентской дипломатии на уровне столиц последовательно выступает Московская городская Дума. Миссия Движения — укрепление сотрудничества законодателей в условиях многополярного мира, совместное решение актуальных проблем городского хозяйства, урбанистики и внедрения инноваций.

Парламентская дипломатия на уровне городов рассматривается как ключевой инструмент для формирования благоприятной деловой среды и привлечения инвестиций в рамках БРИКС.

Акцент на молодежи и кадровом потенциале

Форум традиционно делает упор на гуманитарное сотрудничество и развитие человеческого капитала. Дискуссии будут сосредоточены на вопросах подготовки кадров, образования и научно-технологического ландшафта территорий.

Обширный пласт работы займет Молодежный Хаб. Молодежные лидеры, предприниматели и ученые стран БРИКС+ обсудят лучшие практики в сфере молодежной политики, эффективные форматы поддержки инициатив и возможности международного сотрудничества — от стажировок до акселераторов. Подчеркивается, что молодежь стран БРИКС играет ключевую роль в сохранении культурного наследия, выступая проводником между традициями и вызовами XXI века.

ММФ БРИКС 2025 года впервые пройдет в синергии с международной выставкой «Российский промышленник». Организаторы уверены, что такое сотрудничество позволит авторам городских программ напрямую общаться с инвесторами и крупными технологическими компаниями. Дискуссии будут преобразованы в конкретные «дорожные карты» для реализации проектов и налаживания долгосрочных партнерских связей.