Вокруг Петербурга появится зеленый пояс

В свою очередь, Николай Дорофеев, операционный директор Группы Аквилон, полагает, что в среднесрочной перспективе вывод значительной части территорий вокруг Северной столицы из экономического оборота может создать определенные трудности, поскольку окажет значительное влияние на финансовые интересы как самих девелоперов, так и региональных властей, получающих доходы от налогов застройщиков и будущих жителей. Станет меньше земель под застройку — появится больше сложностей и ограничений при строительстве. Есть также сложности с разграничением регионального и федерального статуса лесов и с тем, что многие леса вблизи города уже имеют статус земель населенных пунктов или земель иных категорий, предназначенных для развития инфраструктуры.