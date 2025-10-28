Вокруг Петербурга появится зеленый пояс

Более 170 тысяч гектаров войдут в новый лесопарковый зеленый пояс, и это позволит сохранить леса вокруг Северной столицы. Однако содержание таких территорий имеет ряд важных ограничений. В ситуации разбиралась корреспондент «РГ».
Создание лесопарковых зеленых поясов (ЛЗП) предусмотрено ФЗ «Об охране окружающей среды» с 2016 года. Для Петербурга проект разработали во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП), включив в него 22 тысячи гектаров земель Санкт-Петербурга и 150 тысяч гектаров территории Ленинградской области. В начале октября проект прошел общественные слушания жителей обоих субъектов РФ и ушел в Министерство природных ресурсов и экологии. Как пояснил глава Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, согласование пакета документов на федеральном уровне должно завершиться до конца года.
— Зеленый пояс вокруг Санкт-Петербурга создается в первую очередь в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, — подчеркнул он. — Конечно, эти территории из-за близости к городу привлекательны для застройщиков, но у них остается возможность строить в других местах.
От Санкт-Петербурга в ЛЗП войдут в первую очередь леса Курортного района, от Ленобласти — земли в границах Выборгского, Всеволожского, Тосненского, Кировского и Ломоносовского муниципальных районов, а также Гатчинского муниципального округа. Среди перечисленных территорий только во Всеволожском районе — Агалатово, Сертолово, Токсово, Колтуши, Всеволожск, Заневское городское поселение — то есть все те участки, где идет бурное жилищное строительство. Хочется надеяться, что закрепление ЛЗП позволит избежать таких разочарований, которые постигли покупателей жилья в комплексе «Новый Оккервиль». Сначала они приобрели квартиры с видом на лес и застройщик продавал виды из окна как преимущество. Однако затем лес на другом берегу реки Оккервиль практически полностью вырубили под застройку.
Впрочем, такое отношение к природе сегодня уже скорее редкость. Например, генеральный директор ГК «Едино» Леонид Кваснюк считает, что расширение лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга отрасли пойдет только на пользу: прекрасно, когда современные дома соседствуют с природой.
— Наша компания уже 20 лет работает в Ленобласти, и мы всегда старались бережно относиться к зеленым зонам: если дерево или куст нельзя обойти на стройке, мы аккуратно пересаживаем их, чтобы сохранить, — рассказывает он. — Сейчас, например, мы строим большой жилой район площадью 260 тысяч квадратных метров на 35 гектарах прямо рядом с Шунгеровским лесопарком, и будущие жители уже радуются прогулкам по настоящему лесу и пению птиц у дома.
В свою очередь, Николай Дорофеев, операционный директор Группы Аквилон, полагает, что в среднесрочной перспективе вывод значительной части территорий вокруг Северной столицы из экономического оборота может создать определенные трудности, поскольку окажет значительное влияние на финансовые интересы как самих девелоперов, так и региональных властей, получающих доходы от налогов застройщиков и будущих жителей. Станет меньше земель под застройку — появится больше сложностей и ограничений при строительстве. Есть также сложности с разграничением регионального и федерального статуса лесов и с тем, что многие леса вблизи города уже имеют статус земель населенных пунктов или земель иных категорий, предназначенных для развития инфраструктуры.
— Одним из наиболее реальных вариантов видится взятие под охрану только существующих лесных территорий, что практически не повлияет на строительный бизнес, — считает он.
В законе обозначено, что зеленый лесопарковый пояс (ЛЗП) — это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, которые выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Лесной кодекс РФ относит ЛЗП к защитным лесам первой категории и запрещает в таких лесах сплошную рубку, ведение сельского хозяйства, разведку и добычу полезных ископаемых, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов).
Экологи, разумеется, приветствуют сохранение зеленых легких Санкт-Петербурга, однако отмечают, что создание ЛЗП обострит проблему содержания лесов. К примеру, до сих пор не редкость образование несанкционированных свалок. По закону их ликвидацией должен заниматься тот, кто свалку устроил. Если же виновников не нашли, то убрать мусор — обязанность государственных или местных властей. А у муниципалитетов часто не хватает бюджета на такие работы.
— Конечно, в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, леса не могут полностью взять на себя функцию очистки воздуха, — подчеркивает председатель комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, председатель правления Экологического союза города Семен Гордышевский. — Но, во-первых, они все же это делают, а во-вторых, создание зеленого пояса — это пример формирования экологической культуры, без которой невозможно ответственное отношение к окружающей среде.
Второй важный момент — в защитных лесах первой категории запрещено использование токсичных химических препаратов. К которым, например, относятся гербициды, широко применяемые для борьбы с борщевиком Сосновского. Его семена сохраняют всхожесть в почве до пяти лет, причем их огромное количество. Без многократных химических обработок экспансия опасного сорняка будет продолжаться. Например, в Полежаевском парке Петербурга в этом году выкопано более 60 тысяч экземпляров, и «ликвидация борщевика не прекращается ни на день», отмечают в городском комитете по благоустройству.
А в Ленинградской области для борьбы с борщевиком создается единая структура с филиалами в районах и интерактивное приложение.
— Любой житель сможет сфотографировать заросли борщевика в приложении, и эта точка автоматически «ляжет» на наши карты, — пояснили в областном правительстве. — Сразу будет видно, чей это участок и кто из владельцев запустил проблему. Публичность — мощный стимул для приведения территории в порядок.
Но поскольку большие лесные территории, которые войдут в ЛЗП, в границах поселений и лесничеств, то и эта проблема ложится на муниципалитеты. Правда, они могут получить субсидию на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского — но это делается на конкурсной основе. Кроме того, на сайте регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу указано: «Комитет обращает особое внимание на то, что масштабы распространения борщевика Сосновского на территории Ленинградской области не позволяют решить вопросы локализации и ликвидации его очагов только за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования».
Кстати.
Вокруг Санкт-Петербурга уже существует один зеленый пояс — это Зеленый пояс Славы общей протяженностью более 200 километров. Он был заложен в 1960-х годах по линии рубежа обороны Ленинграда в сентябре 1941 года. По информации Государственного музея истории Санкт-Петербурга, только в 1965 году на 18 участках вокруг воинских мемориалов было высажено 8400 деревьев, 10 тысяч кустарников, 3,2 тысячи квадратных метров газонов и цветников. Сейчас рощи, посаженные более полувека назад, уже стали взрослыми, но рядом появляются молодые деревца. Их высаживают волонтеры в рамках ежегодной всероссийской акции «Сад памяти», цель которой — 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.