Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии

Володин: проект об усилении наказаний за диверсии направлен на защиту детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Законопроект об усилении наказаний за диверсии направлен на защиту детей от необдуманных поступков, вербовщики нацелены на подростков и студентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами инициативы выступили 419 депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций и Володин. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов. Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — написал Володин в своем канале на платформе МАХ.

Он привел аналитику ФСБ России, согласно которой средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.

