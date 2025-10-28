Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал на сохраняющуюся проблему в школах в Ямале

Путин указал на проблему второй смены в школах в Ямале.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым указал на сохраняющуюся проблему второй смены в регионе.

Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Обсуждались, в частности, вопросы образования и социальной инфраструктуры. Глава государства попросил губернатора доложить, как в регионе обстоят дела со школами, обратив внимание на проблему обучения во вторую смену сохраняется.

«Двадцать пять процентов школьников ходят во вторую смену», — отметил Путин на встрече.

Губернатор подтвердил, что проблема сохраняется и доложил президенту о планах построить восемь новых школ в регионе и отремонтировать еще шесть.