Путин указал на сохраняющуюся проблему в школах в Ямале

Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Обсуждались, в частности, вопросы образования и социальной инфраструктуры. Глава государства попросил губернатора доложить, как в регионе обстоят дела со школами, обратив внимание на проблему обучения во вторую смену сохраняется.