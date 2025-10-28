Ричмонд
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Аттракцион «Картинг», расположенный в торгово-развлекательном центре «Меганом» в Симферополе, не прошел процедуру государственной регистрации из-за выявленных нарушений требований безопасной эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики — главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.

Источник: ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым

По его словам, в ходе осмотра выяснилось, что ремни безопасности и элементы креплений порваны, ограничительные системы на отдельных участках трассы прилегают неплотно. Кроме того, высота ограничителей трассы не соответствует высоте бамперов картов.

Принято соответствующее решение об отказе в государственной регистрации заявленного аттракциона.

Алексей Игнатенко
главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко

Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.

Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно.