В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион

По его словам, в ходе осмотра выяснилось, что ремни безопасности и элементы креплений порваны, ограничительные системы на отдельных участках трассы прилегают неплотно. Кроме того, высота ограничителей трассы не соответствует высоте бамперов картов.
Принято соответствующее решение об отказе в государственной регистрации заявленного аттракциона.
Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.
Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно.