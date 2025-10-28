Профессор Оганов: многие ученые стремятся вернуться в Россию из-за рубежа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Многие ученые стремятся вернуться в Россию из других стран, сказал в интервью ТАСС профессор РАН заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов «Сколтеха» Артем Оганов.
«Довольно много людей стремятся вернуться в Россию. Я постоянно получаю письма от людей, которые пишут, что мечтают трудиться в России и спрашивают, как им переехать в “Сколтех” — он оказывается особенным магнитом для талантов, потому что уникален, но также переезжают и в другие институты. Я лично помог вернуться в “Сколтех” нескольким замечательным ученым», — сказал он.
Оганов привел в пример недавнее возвращение из Германии молодой девушки — ученого, которая стала профессором «Сколтеха».
«Я посмотрел на ее резюме — оно было совершенно звездным, но было очевидно, что в моей лаборатории нет подходящей темы для нее. Она занимается любопытными объектами — ДНК-оригами, и у нее были публикации в лучших мировых журналах. Я свел ее с другими профессорами нашего института — которые тоже оценили ее уровень. К слову, у этой девушки был европейский грант на полтора миллиона евро. Она бросила все — и грант, и Германию, переехала в “Сколтех”, и сейчас она профессор у нас в “Сколтехе”, ее зовут Ирина Мартыненко», — сказал Оганов.