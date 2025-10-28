Профессор Оганов: многие ученые стремятся вернуться в Россию из-за рубежа

«Я посмотрел на ее резюме — оно было совершенно звездным, но было очевидно, что в моей лаборатории нет подходящей темы для нее. Она занимается любопытными объектами — ДНК-оригами, и у нее были публикации в лучших мировых журналах. Я свел ее с другими профессорами нашего института — которые тоже оценили ее уровень. К слову, у этой девушки был европейский грант на полтора миллиона евро. Она бросила все — и грант, и Германию, переехала в “Сколтех”, и сейчас она профессор у нас в “Сколтехе”, ее зовут Ирина Мартыненко», — сказал Оганов.