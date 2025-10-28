Появилось видео второго полета МС-21 с российскими двигателями

Пилоты Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также инженеры-испытатели провели в небе около часа. Они разогнали самолет до 500 км/ч и поднялись на 3500 метров. По словам командира экипажа, все задачи были выполнены, новые системы работали без сбоев. Теперь эта машина присоединится к испытаниям, чтобы получить сертификат. Первый такой же самолет уже начал тестовые полеты в конце апреля.
— Это результат огромной работы наших специалистов, — отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. — Мы уже собираем серийные экземпляры, чтобы сразу после одобрения Росавиации начать поставлять их авиакомпаниям.
Ранее на этом самолете заменили почти все ключевые системы: от управления и двигателей до топливной системы и шасси. Перед полетом специалисты тщательно проверили работу всех агрегатов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска открыли кратковременные стоянки у терминалов.