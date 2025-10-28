Берег Анапы очищают от точечных выбросов нефтепродуктов

В Анапе идет работа по ликвидации точечных выбросов нефтепродуктов на береговой линии. 28 октября во время утреннего мониторинга мелкую фракцию мазута обнаружили в районе пансионата «Малахит» в станице Благовещенской, также отдельные вкрапления капель нефтепродуктов нашли на Бугазской косе.
Как сообщили в оперштабе Кубани, на всех загрязненных участках незамедлительно приступили к очистке. На остальных участках береговой линии новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.
В селе Витязево продолжается деликатная очистка песка и восстановление защитных сетей, которые были повреждены во время шторма.