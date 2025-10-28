Суд продлил на один месяц арест экс-директору «Омского лекарства»

Заседание освещали «KV News», уточнив, что против Богдашина возбудили и новое уголовное дело, по ч.3 ст. 160 УК РФ. Ему вменяется растрата в 61 119 рублей, которыми он заплатил за услуги ООО «Медицинская маркетинговая группа», хотя «Омское лекарство» само имело в штате маркетолога. О возбуждении дела заявила следователь Сенкевич.