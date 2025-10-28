Суд продлил на один месяц арест экс-директору «Омского лекарства»

Во вторник, 28 октября, в Куйбышевском суде в закрытом режиме прошло заседание по уголовному делу по статье УК о мошенничестве бывшего директора АО «Аптечная сеть “Омское лекарство” Игоря Богдашина. В итоге ему продлили арест еще на один месяц.
Заседание освещали «KV News», уточнив, что против Богдашина возбудили и новое уголовное дело, по ч.3 ст. 160 УК РФ. Ему вменяется растрата в 61 119 рублей, которыми он заплатил за услуги ООО «Медицинская маркетинговая группа», хотя «Омское лекарство» само имело в штате маркетолога. О возбуждении дела заявила следователь Сенкевич.
Следствие просило продлить арест экс-директора на два месяца. Однако судья вынесла решение продлить его пока на один месяц.
Издание также отметило, что по первому делу веских доказательств необходимости применения к Богдашину именно ареста на двух прошедших заседаниях следствие не предъявило.
Ранее мы писали, что директором «Омского лекарства» стал Аркадий Кербель.