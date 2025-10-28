Для лесопожарной службы Приморья закупят дополнительные дроны

Для поддержания такой положительной тенденции в регионе планируют приобрести не только дроны, но и другую спецтехнику, а также увеличить число пожарных десантников. Помимо этого, в Приморье продолжится активная работа по восстановлению лесных питомников. В частности, в следующем году в регионе начнут создавать две семенные плантации. По информации агентства проектного управления Приморья, начиная с 2021 года в крае ежегодно восстанавливают больше лесов, чем утрачивают.