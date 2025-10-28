Для лесопожарной службы Приморья закупят дополнительные дроны

Новые дроны для мониторинга пожарной ситуации в зеленых зонах планируют закупить для лесопожарной службы Приморского края в 2026 году в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Константин Степанов.
Он отметил, что в следующем году усилится работа по выявлению возгораний в лесных зонах и оперативному реагированию на них. В 2025-м площадь пожаров на землях лесного фонда Приморья составила 7 тысяч гектаров. Это в 8 раз меньше среднего показателя за несколько лет.
Для поддержания такой положительной тенденции в регионе планируют приобрести не только дроны, но и другую спецтехнику, а также увеличить число пожарных десантников. Помимо этого, в Приморье продолжится активная работа по восстановлению лесных питомников. В частности, в следующем году в регионе начнут создавать две семенные плантации. По информации агентства проектного управления Приморья, начиная с 2021 года в крае ежегодно восстанавливают больше лесов, чем утрачивают.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.