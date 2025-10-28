Проезд в автобусах Ростова не подорожает до 65 рублей

Вместо предлагаемого перевозчиками резкого увеличения цены, городские власти предлагают оставить дифференцированную шкалу оплаты, но значительно ниже. Если ее утвердят, то поездка обойдется пассажирам в среднем в 44 рубля. Точная стоимость будет зависеть от способа расчета: 41 рубль при использовании транспортной карты, 44 рубля при безналичной оплате и 48 рублей при расчете наличными.