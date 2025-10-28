Проезд в автобусах Ростова не подорожает до 65 рублей

В администрации Ростова-на-Дону приняли решение не удовлетворять инициативу перевозчиков о повышении стоимости проезда в городском транспорте до 65 рублей. Этот вопрос был проанализирован экономическими службами, которые предложили свой вариант обоснованного тарифа — в среднем 44 рубля. Об этом сообщили в администрации города.
Вместо предлагаемого перевозчиками резкого увеличения цены, городские власти предлагают оставить дифференцированную шкалу оплаты, но значительно ниже. Если ее утвердят, то поездка обойдется пассажирам в среднем в 44 рубля. Точная стоимость будет зависеть от способа расчета: 41 рубль при использовании транспортной карты, 44 рубля при безналичной оплате и 48 рублей при расчете наличными.
Как сообщил директор Департамента транспорта Константин Лашенко, планируемое изменение тарифа преследует цель — улучшить качество работы общественного транспорта. Полученные средства должны позволить муниципалитету требовать от перевозчиков повышения уровня выхода транспорта на линии. В дептрансе надеются, что это, в том числе, поможет решить проблему дефицита водителей за счет привлечения новых специалистов.
В настоящее время подготовленное предложение направлено на согласование в контролирующие структуры. Окончательное решение о дате изменения тарифа будет сообщено ростовчанам дополнительно.