Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из столичного судебного участка.
В участке журналистам пояснили, что в судебном заседании могут присутствовать только стороны и их представители.
Во вторник суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей», был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей.