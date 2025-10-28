Новая система вывоза мусора начала тестироваться в Минске. Об этом сообщил главный инженер государственного предприятия «Спецкоммунавтотранс» Андрей Хвин, сообщает БелТА.
По словам главного инженера, прорабатываются мероприятия, а также программы, связанные с усовершенствованием системы мониторинга транспорта, их маршрутизации, а также контроля вывоза мусора с контейнерных площадок и от мусороприемных камер.
— То есть программа позволит видеть, где и когда, в какое время вывозились конкретные контейнеры, какого вида, — уточнил Андрей Хвин.
Он отметил, что также обновляется контейнерный парк, закупаются мусоровозы.
— На мусоровозах устанавливаются датчики GPS, — уточнил главный инженер предприятия.
Тем временем с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.
Кстати, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года.
Ранее белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция.