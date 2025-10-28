Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джиган не явился в суд на заседание по разводу

Джиган не явился в суд на рассмотрение иска о разводе с Самойловой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Заседание началось без Джигана, Самойлова же в суд пришла.

Сегодня суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей», был зарегистрирован 6 октября.

У пары четверо детей.