Власти Ростовской области хотят сократить расходы и не привлекать кредиты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о введении режима строгой экономии в регионе. Решение было принято после обсуждения с правительством вопроса бюджетирования в условиях ограниченных доходов.
— Приняли непростое, но единственно верное решение: до конца этого года будем работать с тем, что есть. Без дорогих кредитов, — отметил губернатор.
Также он добавил, что социальная сфера не пострадает от оптимизации расходов. Зарплаты учителей, врачей останутся в неприкосновенности.
Губернатор поручил подготовить конкретные предложения по оптимизации до 1 ноября, указав на необходимость рационального пересмотра расходов с переносом менее срочных проектов и отказом от некоторых инициатив.
