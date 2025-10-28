Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области хотят сократить расходы и не привлекать кредиты

Губернатор Ростовской области объявил о режиме экономии без сокращения социальных расходов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о введении режима строгой экономии в регионе. Решение было принято после обсуждения с правительством вопроса бюджетирования в условиях ограниченных доходов.

— Приняли непростое, но единственно верное решение: до конца этого года будем работать с тем, что есть. Без дорогих кредитов, — отметил губернатор.

Также он добавил, что социальная сфера не пострадает от оптимизации расходов. Зарплаты учителей, врачей останутся в неприкосновенности.

Губернатор поручил подготовить конкретные предложения по оптимизации до 1 ноября, указав на необходимость рационального пересмотра расходов с переносом менее срочных проектов и отказом от некоторых инициатив.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше