Выставка кактусов пройдет в «Аптекарском огороде» с 1 по 9 ноября

«С 1 по 9 ноября в ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” пройдет ежегодная выставка кактусов и других суккулентных растений, организованная Московским клубом любителей кактусов. Мероприятие будет интересно всем ценителям флоры самых засушливых уголков нашей планеты. В экспозиции будут представлены редкие и уникальные экземпляры из частных коллекций членов клуба», — говорится в сообщении.