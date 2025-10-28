Выставка кактусов пройдет в «Аптекарском огороде» с 1 по 9 ноября

«С 1 по 9 ноября в ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” пройдет ежегодная выставка кактусов и других суккулентных растений, организованная Московским клубом любителей кактусов. Мероприятие будет интересно всем ценителям флоры самых засушливых уголков нашей планеты. В экспозиции будут представлены редкие и уникальные экземпляры из частных коллекций членов клуба», — говорится в сообщении.
Кроме того, в экспозиции будут представлены уникальные растения из фондов самого сада — редкие бромелиевые и каудексные виды.
«Эта выставка — уникальная возможность пообщаться с участниками старейшего клуба коллекционеров кактусов и суккулентов в России, который был основан в 1953 году», — отметили в пресс-службе.
Также в ботаническом саду с 1 по 4 ноября пройдет выставка душистых пеларгоний.