Вода в казанских домах может окраситься в зеленый цвет

В домах Казани 31 октября вода может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением в сетевую воду магистральных тепловодов красителя «Уранин-А» от КТЭЦ-1.
Специалисты Казанских тепловых сетей будут выявлять места утечки теплоносителя, сообщили в Комитете жилищно-коммунального хозяйства. При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (843)291−87−95.
Промышленный краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.