Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода в казанских домах может окраситься в зеленый цвет

Специалисты будут определять места утечки теплоносителя.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В домах Казани 31 октября вода может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением в сетевую воду магистральных тепловодов красителя «Уранин-А» от КТЭЦ-1.

Специалисты Казанских тепловых сетей будут выявлять места утечки теплоносителя, сообщили в Комитете жилищно-коммунального хозяйства. При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (843)291−87−95.

Промышленный краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.