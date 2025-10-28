Около 1,5 тысячи старшеклассников из Новосибирской области прошли профпробы

Участие в профессиональных пробах по востребованным специальностям, организованным в октябре по нацпроекту «Молодежь и дети», приняли почти 1,5 тысячи учеников старших классов из Новосибирской области, сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Современная система профессиональной ориентации школьников направлена на выбор профессии в первую очередь с учетом их индивидуальных особенностей. Одной из ее форм является профессиональная проба, которая предполагает работу с материалами, инструментами и оборудованием, а также взаимодействие с наставником. И это не просто знакомство с профессией, а погружение в реальную деятельность, предоставляющее возможность примерить различные роли», — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Всего с начала октября в регионе провели 142 профессиональные пробы для старшеклассников. Также большой популярностью у школьников пользуются экскурсии на предприятия. С сентября в регионе провели 193 таких мероприятия. Участие в них приняли около 4 тысяч учеников 6−11-х классов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.