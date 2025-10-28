Около 1,5 тысячи старшеклассников из Новосибирской области прошли профпробы

«Современная система профессиональной ориентации школьников направлена на выбор профессии в первую очередь с учетом их индивидуальных особенностей. Одной из ее форм является профессиональная проба, которая предполагает работу с материалами, инструментами и оборудованием, а также взаимодействие с наставником. И это не просто знакомство с профессией, а погружение в реальную деятельность, предоставляющее возможность примерить различные роли», — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.