В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

«Сама процедура получения доступа к управлению записями другого человека простая и не займет много времени: в приложении “ЕМИАС. ИНФО” пользователю, как и раньше, будет необходимо нажать кнопку “Добавить новый полис” и внести необходимые данные. После этого владельцу полиса отправится запрос на подтверждение. Он получит его в виде смс на номер телефона, привязанный к его электронной медицинской карте. Одноразовый код из смс он может передать пользователю для завершения операции. После ввода полученного кода полис будет добавлен, и дальше можно будет записывать, отменять или переносить приемы так же, как и раньше — без дополнительных подтверждений», — поясняется в сообщении.