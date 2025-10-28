В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Порядок записи на прием к врачам в Москве изменится с 1 ноября, теперь для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из смс, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
«В Москве запущена новая система дополнительной защиты, которая предотвратит возможность мошеннических действий с полисами ОМС. С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из смс, который получит сам пациент, владелец полиса ОМС. Чтобы разрешить использование данных своего полиса, пациент должен иметь доступ к своей электронной медкарте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 1 ноября запись другого человека на прием без подтверждения доступа еще сохранится. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу открыта, поэтому сделать это можно уже сейчас.
«Новая мера защиты обеспечит безопасность медицинских данных москвичей и предотвратит возможность их получения мошенниками», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что владелец полиса ОМС может подтвердить согласие на доступ к управлению его записями к врачу только при наличии доступа к своей электронной медкарте. Это дополнительный уровень защиты, подтверждающий, что доступ к записям предоставляется именно владельцем полиса. Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru, если у пользователя есть полная учетная запись, то он предоставляется автоматически.
«Сама процедура получения доступа к управлению записями другого человека простая и не займет много времени: в приложении “ЕМИАС. ИНФО” пользователю, как и раньше, будет необходимо нажать кнопку “Добавить новый полис” и внести необходимые данные. После этого владельцу полиса отправится запрос на подтверждение. Он получит его в виде смс на номер телефона, привязанный к его электронной медицинской карте. Одноразовый код из смс он может передать пользователю для завершения операции. После ввода полученного кода полис будет добавлен, и дальше можно будет записывать, отменять или переносить приемы так же, как и раньше — без дополнительных подтверждений», — поясняется в сообщении.