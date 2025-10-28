Главврача из Уфы поймали на масштабной афере: он оформлял медкарты на несуществующих пациентов

Кировский районный суд Уфы вынес приговор главному врачу государственного медицинского учреждения, его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.
По данным райсуда, в 2020 году главный врач, зная о срыве плановых показателей госзадания по стационарной помощи, организовал масштабную фальсификацию отчетности. По его указанию были оформлены 485 подложных медицинских карт на несуществующих пациентов.
Благодаря этим действиям в официальном отчете был показан высокий процент выполнения государственного задания (98,1%), тогда как фактический показатель оказался ниже даже минимально допустимого уровня.
В результате преступления бюджету Башкирии был причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллионов рублей, а сам подсудимый незаконно получил премию в размере 321 тысячи рублей.
Главврач вину не признал, его приговорили к двум годам колонии-поселения. Суд также удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения Башкирии на сумму более пяти миллионов рублей и лишил мужчину на два года права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.
— По итогам рассмотрения уголовного дела по выявленным нарушениям вынесено частное постановление в адрес Министерства здравоохранения Республики Башкортостан с требованиями об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, — сообщает Кировский районный суд.
