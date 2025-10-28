Ричмонд
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах

Артюхов пообещал Путину, что ЯНАО избавится от второй смены в школах через год.

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что через год, когда будет вводиться в эксплуатацию большинство строящихся и находящихся на капитальном ремонте школ, регион избавится от второй смены.

Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО. Путин поинтересовался второй сменой в школах региона — по его данным, 25% школьников Ямала учатся во вторую смену.

«Да, и эта проблема остаётся. Восемь новых школ строим, ещё порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — ещё через год проблема во многом будет уже уходить», — сказал Артюхов.