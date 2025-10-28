Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах

«Да, и эта проблема остаётся. Восемь новых школ строим, ещё порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — ещё через год проблема во многом будет уже уходить», — сказал Артюхов.