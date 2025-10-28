Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском городе Конотоп. Детство и юность он провел в городе Йошкар-Ола, куда семья переехала, когда он был еще ребенком. С молодости занимался КВН. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club.