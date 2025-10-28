Эксперт БФУ рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на самочувствие

«Это связано с тем, что адаптационные механизмы организма человека не успевают за резким изменением внешней среды — отсюда достаточно существенные недомогания. Особенно остро их ощущают люди пожилого возраста 65+, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболевания и маленькие дети до 1 года, — сообщил Андрей Тарасов. — Самое неприятно сочетание климатических условий для человека в нашем регионе — это резкий приход области низкого давления, с высокой влажностью и понижением температуры. Сочетание этих трех факторов особенно тяжело сказывается на здоровье калининградцев, именно в этот период снижается естественная резистентность организма и резко возрастает количество обострений хронических заболеваний, отмечается рост острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний».