Эксперт БФУ рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на самочувствие

По словам Андрея Тарасова, особенно остро их ощущают люди пожилого возраста.

Низкое атмосферное давление, которое наблюдается последние дни на территории Калининградской области, приводит к ухудшению самочувствия, особенно остро его ощущают пожилые люди. Об этом рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт о медицины и наук о жизни» БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Андрей Тарасов.

«Погодные условия точно влияют на самочувствие калининградцев. Климат Калининградской области, несмотря на его мягкость, может преподносить жителям и гостям региона неприятные сюрпризы», — рассказал он.

По словам учёного, отдельной нозологии (то есть официально признанного заболевания) «метеозависимость» нет, однако симптомы могут быть достаточно ярко выражены у лиц с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой и нервной систем. При резком снижении давления на улице, которое достаточно часто можно наблюдать в Калининградской области в осенний и зимний период, возможно резкое снижение или повышение артериального давление у человека, что приводит к ухудшение самочувствия, включая головные боли и повышению риска сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инсультов.

«Это связано с тем, что адаптационные механизмы организма человека не успевают за резким изменением внешней среды — отсюда достаточно существенные недомогания. Особенно остро их ощущают люди пожилого возраста 65+, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболевания и маленькие дети до 1 года, — сообщил Андрей Тарасов. — Самое неприятно сочетание климатических условий для человека в нашем регионе — это резкий приход области низкого давления, с высокой влажностью и понижением температуры. Сочетание этих трех факторов особенно тяжело сказывается на здоровье калининградцев, именно в этот период снижается естественная резистентность организма и резко возрастает количество обострений хронических заболеваний, отмечается рост острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний».

Ученый посоветовал жителям региона теплее одеваться, выбирать не продуваемую ветром одежду и не допускать намокание ног. «Профилактика и внимательное отношение к своему здоровью в периоды неблагоприятной погоды помогут минимизировать риски заболевания и сохранить хорошее самочувствие», — отметил он.

В Калининградской области последние несколько дней атмосферное давление держится на уровне 741−745 мм рт. ст. В среду ожидается повышение давления до 750−755 мм рт. ст. Отметим, что нормальным атмосферным давлением считается 760 мм рт. ст.