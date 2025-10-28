Мультимодальные маршруты продолжают работать для туристов в межсезонье

Для туристов это удобно: им сразу предлагают готовые комбинированные маршруты с единым билетом на разные виды транспорта. Можно купить разные комбинации билетов: «поезд + автобус», «самолет + автобус». В летний период есть и третья категория — «водный транспорт + автобус», но сейчас навигация закрыта. Все пересадки идеально рассчитаны: спешить на автобус или, наоборот, ждать его не придется. Как и самим искать остановку: где она находится, можно узнать при покупке билетов. А если самолет задерживается, например, из-за плохой погоды, организаторы перевозок это учитывают: автобус дождется пассажиров.