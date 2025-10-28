Мультимодальные маршруты продолжают работать для туристов в межсезонье

Грамотно выстроить свой путь, сэкономить время в дороге, с минимальными усилиями добраться в нужное место путешественникам помогают мультимодальные маршруты. Они действуют на популярных туристических направлениях, и большинство продолжает работать в межсезонье.
Для туристов это удобно: им сразу предлагают готовые комбинированные маршруты с единым билетом на разные виды транспорта. Можно купить разные комбинации билетов: «поезд + автобус», «самолет + автобус». В летний период есть и третья категория — «водный транспорт + автобус», но сейчас навигация закрыта. Все пересадки идеально рассчитаны: спешить на автобус или, наоборот, ждать его не придется. Как и самим искать остановку: где она находится, можно узнать при покупке билетов. А если самолет задерживается, например, из-за плохой погоды, организаторы перевозок это учитывают: автобус дождется пассажиров.
Путешественники часто выбирают именно мультимодальные маршруты: с начала 2014 года по май 2025-го ими воспользовались более 2,8 млн пассажиров. И чем популярнее направление, тем раньше стоит подумать о билетах. Подробнее узнать о том, как ими пользоваться, а также где купить, можно здесь.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.