Ростовчане создали петицию с просьбой сохранить ипподром

Автор петиции Надежда Зубкова говорит, что закрытие ипподрома приведет к серьезным последствиям для коневодства в Ростовской области. Хозяйства, которые разводят лошадей, зависят от скачек: без них бизнес становится убыточным. Кроме того, на территории ипподрома проходят испытания буденновской породы. Без состязаний эти лошади, которые и так находятся на грани вырождения, могут исчезнуть окончательно.