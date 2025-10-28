Ростовчане создали петицию с просьбой сохранить ипподром

Ростовчане создали петицию с просьбой сохранить легендарный ипподром. Обращение появилось на одном из популярных ресурсов.
Автор петиции Надежда Зубкова говорит, что закрытие ипподрома приведет к серьезным последствиям для коневодства в Ростовской области. Хозяйства, которые разводят лошадей, зависят от скачек: без них бизнес становится убыточным. Кроме того, на территории ипподрома проходят испытания буденновской породы. Без состязаний эти лошади, которые и так находятся на грани вырождения, могут исчезнуть окончательно.
— Это не только навредит экономике региона, но и уничтожит многолетние традиции и достижения, которые были достигнуты благодаря усилиям многих поколений конников, — говорится в петиции.
В своем обращении Надежда Зубкова попросила власти предпринять меры по сохранению ростовского ипподрома. Жителей Дона она призвала поддержать подписями сохранение исторического объекта.
Напомним, ранее закрытие ипподрома прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Он пояснил, что объект много лет находится в частных руках, и собственник продал его краснодарскому девелоперу. Глава региона поручил запланировать встречу с конниками Ростовской области.
— Необходимо вникнуть, как мы на новом месте можем реализовать то, что сейчас дает Ростовский ипподром. Что именно нужно: какая инфраструктура, строения, площадки. Задача — не просто «куда-то переселить», а создать условия лучше прежних, — пояснял Юрий Слюсарь.