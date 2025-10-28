В Омске при поддержке ОНПЗ стартовала бесплатная программа по адаптивному футболу

В Омске запущена новая программа по развитию адаптивного спорта для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 до 35 лет. Участники могут бесплатно заниматься футболом благодаря гранту, полученному центром развития детско-юношеского спорта «Пионер» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» от «Газпром нефти».
Тренировки проходят в двух адаптивных школах и городском манеже «Пионер». В рамках проекта активисты провели фестиваль «Мир полон возможностей», в котором приняли участие 42 спортсмена с инвалидностью. Гостей мероприятия ждали не только показательные выступления, но и творческие мастер-классы, а также дискуссия с экспертами в области инклюзивного спорта.
«Главная идея нашего проекта — спорт не имеет границ. Фестиваль “Мир полон возможностей” наглядно показывает, что любой человек может найти себе дисциплину по душе. Поддержка Омского НПЗ стала для нас решающим шагом, и теперь мы планируем включить в нашу программу такие виды спорта, как флорбол, волейбол и ПОДА-футбол», — комментирует автор проекта Алексей Половников.
Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) Олег Белявский подчеркнул важность системного подхода к развитию инклюзивной среды. Любой человек с ограниченными возможностями имеет право на занятие любимым видом спорта, и для этого важно создать комфортную и доступную среду.
«Развитие адаптивного спорта — одно из направлений социальной политики Омского НПЗ. Мы не просто поддерживаем отдельные мероприятия, а целенаправленно создаем среду, в которой у молодежи с ограниченными возможностями здоровья есть все условия для занятий спортом. Наша задача — чтобы каждый молодой человек в Омске мог реализовать свой потенциал, почувствовать уверенность в своих силах и преодолеть любые барьеры. Уверен, что благодаря этой программе мы откроем много новых спортивных талантов», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» с 2012 года. В Омской области, как и в других регионах, реализуются проекты в сферах образования, спорта, культуры, экологии и городской среды. Компания является официальным партнером «Национальных проектов России» и вносит вклад в достижение целей национального развития. Напомним, что прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» открыт до 30 ноября 2025 года на цифровой платформе программы. Лучшие инициативы могут получить финансирование до 1 миллиона рублей.