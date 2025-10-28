В Омске при поддержке ОНПЗ стартовала бесплатная программа по адаптивному футболу

«Развитие адаптивного спорта — одно из направлений социальной политики Омского НПЗ. Мы не просто поддерживаем отдельные мероприятия, а целенаправленно создаем среду, в которой у молодежи с ограниченными возможностями здоровья есть все условия для занятий спортом. Наша задача — чтобы каждый молодой человек в Омске мог реализовать свой потенциал, почувствовать уверенность в своих силах и преодолеть любые барьеры. Уверен, что благодаря этой программе мы откроем много новых спортивных талантов», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.