Наличку не будут принимать к оплате в общественном транспорте в Нижнем Новгороде

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стоимость проезда в нижегородском общественном транспорте изменится с 1 ноября. Тариф для безналичной оплаты повысится с 35 до 40 рублей. На сегодняшний день это одна из самых низких цен за проезд среди российских городов- миллионников: Москве она составляет 74 рубля, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, а в Краснодаре — 50 рублей.