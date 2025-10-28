Наличку не будут принимать к оплате в общественном транспорте в Нижнем Новгороде

С 1 ноября нижегородцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте только с помощью банковских и транспортных карт. Об этом сообщают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде перестанут принимать наличные к оплате проезда в общественном транспорте с 1 ноября. Изменения коснутся только областного центра, включая Кстово. В других городах и округах региона все останется по-прежнему.
Как пояснили в ведомстве, решение связано с несколькими факторами. Во-первых, наличный расчет создает угрозу безопасности дорожного движения, так как водитель отвлекается от дороги, чтобы принять деньги за проезд. Во-вторых, оплата наличными стала невостребованной — ежедневно в Нижнем Новгороде регистрируется около 800 тысяч поездок и 95,7% из них оплачиваются картами.
Оплатить проезд наличными средствами можно посредством пополнения транспортной карты. Кроме того, в кассах метрополитена продолжат принимать наличные.
Напомним, что помимо транспортной и банковской карт, проезд можно оплатить с помощью приложения «Ситикард», карты жителя Нижегородской области, платежного сервиса Mir Pay. В метрополитене разовая поездка может быть оплачена биометрией.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стоимость проезда в нижегородском общественном транспорте изменится с 1 ноября. Тариф для безналичной оплаты повысится с 35 до 40 рублей. На сегодняшний день это одна из самых низких цен за проезд среди российских городов- миллионников: Москве она составляет 74 рубля, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, а в Краснодаре — 50 рублей.