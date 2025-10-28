Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков

Ранее о серьезных проблемах Попова со здоровьем РИА Новости сообщал его адвокат Денис Сагач. В сентябре он рассказал, что его подзащитного перевели из столичной больницы в тюремную несмотря на «тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций».