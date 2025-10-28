Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков

Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается в суде при помощи ходунков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

Во вторник суд проводит в закрытом режиме предварительное слушание по делу.

Ранее о серьезных проблемах Попова со здоровьем РИА Новости сообщал его адвокат Денис Сагач. В сентябре он рассказал, что его подзащитного перевели из столичной больницы в тюремную несмотря на «тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций».

Адвокат отмечал, что Попову необходимо проведение МРТ, КТ и другие обследования, а также нужно решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции, что, по мнению защиты, в условиях тюремной больницы реализовать непросто.

Попов с мая находился одной из московских больниц, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний.

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.