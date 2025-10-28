В Томске создадут уникальное зарядное устройство для шахтного электромобиля

«Главный фокус НИИ космических технологий, конечно, космическое приборостроение. Наша сильная сторона, в которой накоплен значительный опыт — надежные системы электропитания, силовая электроника. Заявка компании “Трансмаш-Томск” оказалась близка нам по тематике. Они планируют использовать для работы в шахтах электромобиль, который работает от аккумуляторов. Именно для него требуется разработать зарядные устройства в двух исполнениях: традиционном и беспроводном», — сказал директор НИИ космических технологий ТУСУР Максим Сухоруков.