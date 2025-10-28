В Томске создадут уникальное зарядное устройство для шахтного электромобиля

Специалисты из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планируют создать интеллектуальное зарядное устройство для электромобилей, предназначенных для работы в шахтах. Разработка получила грантовую поддержку Российского научного фонда по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
«Главный фокус НИИ космических технологий, конечно, космическое приборостроение. Наша сильная сторона, в которой накоплен значительный опыт — надежные системы электропитания, силовая электроника. Заявка компании “Трансмаш-Томск” оказалась близка нам по тематике. Они планируют использовать для работы в шахтах электромобиль, который работает от аккумуляторов. Именно для него требуется разработать зарядные устройства в двух исполнениях: традиционном и беспроводном», — сказал директор НИИ космических технологий ТУСУР Максим Сухоруков.
Для обеспечения взрывобезопасности зарядного устройства в него внедрят систему интеллектуального мониторинга. Это позволит отслеживать состояние механизма. Специалисты планируют представить экспериментальный образец через два года.
Второй проект, над которым будут работать ученые из ТУСУР, связан с проведением исследований и разработкой взрывобезопасной беспроводной системы заряда аккумуляторных батарей шахтного электромобиля. Подчеркивается, что подобные устройства в России пока никто не создавал, аналогов также нет.
«Инвестиции в разработку и производство шахтовых зарядных устройств — это стратегическая необходимость для российских горнодобывающих компаний, стремящихся к снижению издержек, повышению экологической безопасности и технологической независимости», — отметил гендиректор компании «Трансмаш-Томск» Алексей Продан.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.