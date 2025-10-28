В Калининграде запустили каршеринг с электромобилями «‎Амбер Авто»

В Калининграде запустили каршеринг с электромобилями «Автотора». Модели «Амбер Авто» А5 приобрела компания «Кёниг-Рент». Церемония запуска каршеринга состоялась во вторник, 28 октября.
Машины будут доступны для аренды через сервис «Яндекс Драйв». Всего в автопарке оператора более 100 электромобилей.
Сейчас мы передаём электромобили малыми партиями по 10 штук и запускаем в сервисе. Сейчас в сервисе каршеринга около 200 машин, но дальше будет больше. Посмотрим, насколько регион примет, но я уверен, что региону очень интересно. Очень много запросов именно на электромобили, — рассказал руководитель «Кёниг-Рент» Александр Навагин.
Заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова отметила, что электрокаршеринг в регионе — один из первых в России.
«Это машины, которые выйдут сегодня для наших гостей и жителей Калининграда на наши дороги и будут делать пребывание на территории Калининградской области ещё более комфортным. Сегодня мы проводим большую работу для того, чтобы выполнить поручение Владимира Владимировича Путина по внедрению на территории Калининградской области электромобильности», — отметила Елена Орлова.
В июле 2025 года «Кёниг-Рент» совместно с «Яндекс Драйв» запустили каршеринг c автомобилями BAIC U5 Plus, которые собирает «Автотор». Тогда же стало известно, что парк пополнят экологичным транспортом.
Ранее сообщали, что в Калининградской области планируют запустить каршеринг на 500 электромобилей. Пилотный проект собирался реализовать российский оператор «Делимобиль». Компания, правительство региона, АО «ТВЭЛ» и «Автотор» подписали соглашение о взаимодействии в ноябре 2024 года. Однако «Делимобиль» не смог найти экономически обоснованную модель и поставил проект на паузу.