Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде запустили каршеринг с электромобилями «‎Амбер Авто»

Проект реализует компания «Кёниг-Рент» совместно с сервисом «‎Яндекс Драйв».

В Калининграде запустили каршеринг с электромобилями «Автотора». Модели «‎Амбер Авто» А5 приобрела компания «Кёниг-Рент». Церемония запуска каршеринга состоялась во вторник, 28 октября.

Машины будут доступны для аренды через сервис «‎Яндекс Драйв». Всего в автопарке оператора более 100 электромобилей.

Сейчас мы передаём электромобили малыми партиями по 10 штук и запускаем в сервисе. Сейчас в сервисе каршеринга около 200 машин, но дальше будет больше. Посмотрим, насколько регион примет, но я уверен, что региону очень интересно. Очень много запросов именно на электромобили, — рассказал руководитель «Кёниг-Рент» Александр Навагин.

Заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова отметила, что электрокаршеринг в регионе — один из первых в России.

«Это машины, которые выйдут сегодня для наших гостей и жителей Калининграда на наши дороги и будут делать пребывание на территории Калининградской области ещё более комфортным. Сегодня мы проводим большую работу для того, чтобы выполнить поручение Владимира Владимировича Путина по внедрению на территории Калининградской области электромобильности», — отметила Елена Орлова.

В июле 2025 года «Кёниг-Рент» совместно с «‎Яндекс Драйв» запустили каршеринг c автомобилями BAIC U5 Plus, которые собирает «Автотор». Тогда же стало известно, что парк пополнят экологичным транспортом.

Ранее сообщали, что в Калининградской области планируют запустить каршеринг на 500 электромобилей. Пилотный проект собирался реализовать российский оператор «Делимобиль». Компания, правительство региона, АО «ТВЭЛ» и «Автотор» подписали соглашение о взаимодействии в ноябре 2024 года. Однако «Делимобиль» не смог найти экономически обоснованную модель и поставил проект на паузу.