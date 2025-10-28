Ричмонд
Две аллеи в честь участников специальной операции создали в Ростове

Новые аллеи создали ростовчане в парке «Вересаево» и вблизи церкви Сурб-Хач.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону создали две новые аллеи в честь участников специальной операции. Об этом рассказали в городской администрации.

Работы по благоустройству поддержали семьи военных, представители «Молодой Гвардии», Юнармии и волонтеры. Жители донской столицы высадили павловнии, яблони, липы и вишни в парке «Вересаево» и в саду вблизи церкви Сурб-Хач.

Инициатива была направлена на сохранение исторической памяти о подвигах земляков. Работы провели в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Напомним, подобные акции в Ростове-на-Дону проводятся на постоянной основе. Например, ранее в лицее № 103 высадили аллею из двенадцати кленов. Саженцы приобрели на средства, вырученные от сбора макулатуры.

