Жителям Краснодара рассказали, как оплатить парковку без мобильного интернета

Краснодарцам рассказали, как оплатить парковки без мобильного интернета. Жителям города предлагают пользоваться постоплатой.
Для этого необходимо записать номер парковочной зоны и временной интервал, в который автомобиль находился на стоянке. Находясь дома, где есть проводной интернет, парковку можно оплатить через сайт parkingkrd.ru до 23:59 текущих суток.
«Если дома нет проводного интернета, в Краснодаре существуют публичные вай-фай сети в заведениях, которые, уверены, не откажут вам в подключении ради оплаты парковки», — отметили в МЦУ Краснодара.
Отменять оплату на парковках при перебоях с мобильным интернетом в Краснодаре не будут.
«В нашей стране нет юридической базы, которая обязывала бы во время неполадок с сотовой связью переводить парковки в бесплатный режим работы», — объяснили в муниципальном центре управления.