У уфимского зоопарка с альпаками выявили серьезное нарушение: учреждение попало в поле зрения Россельхознадзора

Россельхознадзор Башкирии выявил нарушение в деятельности зоопарка «Парк Альпак “Симба”» в Уфе. Как сообщает пресс-служба ведомства, учреждение работало без необходимой лицензии.
Сотрудники надзорного органа утверждают, что в реестре лицензий Россельхознадзора за ИП Зайцевым В. Е. числится лицензия от 10 марта 2025 года, однако в ней не указан адрес зоопарка.
Организатору выставки объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и предложили меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
