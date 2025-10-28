С начала года в Кузбассе построили 34 фельдшерских пункта и амбулатории

Строительные работы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершились в 34 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях на территории Кузбасса. Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
В частности, с начала года новые медучреждения начали принимать пациентов в поселках Новый Каракан, Раздольный, Голубево, селах Почитанка, Журавлево и деревне Шестаково. Медпункты оснащены всем необходимым оборудованием: электрокардиографами, дефибрилляторами, электрическими термоодеялами, ручными дыхательными аппаратами, спинальными щитами, носилками, пульсоксиметрами, комплектами транспортных шин и многим другим.
До конца года в Кузбассе планируют открыть еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в Новокузнецком, Беловском, Промышленновском, Мариинском, Яшкинском и Ленинск-Кузнецком округах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.