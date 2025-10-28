В Великобритании мужчине восстановили лицо с помощью 3D-принтера

Велосипедист Дэйв Ричардс перенес страшную аварию. Его сбил пьяный водитель, превысивший скорость. В результате аварии он получил травмы спины и таза. Ричардс также сломал несколько ребер с одной стороны и получил глубокие ожоги третьей степени, при которых повреждаются все слои кожи, из-за чего она становится грубой, на одной стороне лица, в частности в области глаза, носа и части шеи.