В Великобритании мужчине восстановили лицо с помощью 3D-принтера

75-летнему британцу смогли восстановить лицо после полученных серьезных повреждений при помощи 3D-принтера, сообщает The Mirror.
Велосипедист Дэйв Ричардс перенес страшную аварию. Его сбил пьяный водитель, превысивший скорость. В результате аварии он получил травмы спины и таза. Ричардс также сломал несколько ребер с одной стороны и получил глубокие ожоги третьей степени, при которых повреждаются все слои кожи, из-за чего она становится грубой, на одной стороне лица, в частности в области глаза, носа и части шеи.
Он проходил восстановление в клинике в Бристоле, где применяется инновационный метод реконструктивной хирургии, сочетающий 3D-сканирование, проектирование и печать. В рамках лечения мужчине установили 3D-протез, который полностью идентичен внешним параметрам: форме его лица, цвету волос, глаз и кожи. Однако пришлось удалить один глаз из-за риска распространения инфекции. Сверху наложили свободный лоскут с кровеносными артериями и венами, полностью покрывший половину лица.
«3D-принтеры используют передовые пластиковые смолы, свойства которых позволяют наносить их непосредственно на кожу. При этом материалы безопасны для кожи в течение длительного времени. Другой принтер в центре способен производить материалы, очень похожие на материалы самих костей, что позволяет создавать гораздо более естественные имплантаты», — говорится в публикации.
После восстановления мужчина перенес еще две операции по удалению уплотненной рубцовой ткани. Через пять месяцев после аварии Ричардс начал кататься на велосипеде в помещении и готовится выехать на городские улицы. Виновника аварии приговорили к трем годам лишения свободы и лишили права управления транспортными средствами на семь лет.