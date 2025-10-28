Поликлинику на улице М. Расковой подключают к отоплению

Поликлинику на улице М. Расковой в Калининграде подключают к отоплению. Об этом сказал главный врач учреждения Виталий Матюшко на встрече с министром здравоохранения Калининградской области Сергеем Дмитриевым, который побывал в здании с проверкой.
«На данный момент все необходимое оборудование и мебель уже поставлены, активно идет процесс подключения к отоплению. В настоящее время также идет монтаж навигации, что упростит ориентирование пациентов внутри учреждения», — приводит минздрав слова врача.
В поликлинике будут представлены различные направления оказания помощи, заработает дневной стационар и физиотерапевтическое отделение, а также рентгенологическая служба. В обслуживании — 12 терапевтических участков.
Ожидается, что новая поликлиника сможет обслуживать до 240 посещений в смену, а работать будет в две смены.