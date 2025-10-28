Талантливые дети из Саратовской области посетили Санкт-Петербург

Воспитанники Центральной детской музыкальной школы города Саратова и детской школы искусств села Александров Гай посетили Санкт-Петербург. Это стало возможным при поддержке туристической программы «Моя Россия — град Петров», которая реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
В течение трех дней одаренные дети ознакомились с лучшими достопримечательностями Северной столицы. Они прогулялись по Университетской набережной, полюбовались видами Стрелки Васильевского острова, Исаакиевского собора, Мариинского театра. Также для них была организована экскурсия в Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, нижний парк Государственного музея-заповедника «Петергоф» и исторический парк «Россия — Моя история».
«Путешествие в Санкт-Петербург было незабываемым, оно обогатило детей новыми впечатлениями и расширило кругозор будущих музыкантов и деятелей культуры нашей страны», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.