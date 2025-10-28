Жители Хакасии получили билеты в театры и музеи в обмен на макулатуру

Участники нового сезона Всероссийской акции «БумБатл» в Республике Хакасии, организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», до 30 ноября могут получить билеты в театры, музеи или Абаканский зоопарк в обмен на макулатуру. С сентября жители региона получили более 60 пригласительных на культурно-развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
Для того чтобы получить два билета, нужно сдать 15 кг макулатуры в пункт приема в Абакане. С начала осеннего сезона участники уже сдали более полутонны бумаги.
Принять участие в осеннем сезоне Всероссийской акции «БумБатл» могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, отнести макулатуру в пункт приема, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Перед сдачей макулатуры необходимо отделить от нее металлические пружины, скрепки, пластиковые обложки, скотч и связать ее в плотные кипы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.