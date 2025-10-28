Жители Хакасии получили билеты в театры и музеи в обмен на макулатуру

Принять участие в осеннем сезоне Всероссийской акции «БумБатл» могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, отнести макулатуру в пункт приема, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Перед сдачей макулатуры необходимо отделить от нее металлические пружины, скрепки, пластиковые обложки, скотч и связать ее в плотные кипы.