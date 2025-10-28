В селе Гази-Юрт в Ингушетии благоустроят улицу Зязикова

Благоустройство улицы Зязикова пройдет в селе Гази-Юрт в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Назрановского муниципального района Республики Ингушетии.
Старт работ запланирован на начало года. Во время благоустройства на улице обновят дорожное полотно на участке протяженностью 800 м. Будет установлено современное уличное освещение, высажены деревья и кустарники, размещены скамейки и урны.
«Это позволит создать не просто транспортную артерию, а полноценное общественное пространство, комфортное для жителей всех возрастов», — отметили в администрации Назрановского муниципального района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.